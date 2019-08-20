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Рогозин похвалил Маска за влияние на «Роскосмос»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалил американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет. «То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас – вызов», – передает слова Рогозина «РИА Новости». Рогозин отметил, что SpaceX получает от Пентагона дорогие контракты на пуски ракет, что позволяет Маску использовать эту прибыль для демпинга на международном пусковом рынке. В такой ситуации «Роскосмос» разрабатывает новые ракеты, чтобы быть конкурентоспособным на этом рынке, объяснил Рогозин.

В мае «Роскосмос» обвинил Пентагон в недобросовестной конкуренции на мировом пусковом рынке. Так госкорпорация охарактеризовала решение Пентагона о включении с 2023 г. России в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.

Рогозин возглавил «Роскосмос» в 2018 г. До этого он с 2012 г. курировал космическую отрасль в должности вице-премьера. Госкорпорация не раз становилась объектом критики за падение ракет и нецелевое расходование бюджетных средств. В 2019 г. следователи сообщили о миллиардных хищениях в госкорпорации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина и напомнил, что бывший вице-премьер работает там не так давно. В мае «Роскосмос» сообщил о том, что на 2019 г. запланировано 19 запусков на сумму 72 млрд руб. (такую информацию госкорпорация предоставила в пояснительной записке к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в этой отрасли до 2021 г., опубликованному на regulation.gov.ru).

Компания SpaceX была основана Маском в 2002 г. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космический грузовик Cargo Dragon. Ракеты-носители были спроектированы многоразовыми, а грузовой корабль проектировался специально для нужд МКС. Также компания испытывает капсулу для запуска астронавтов в космос и пассажирскую версию космического корабля.