Рогозин оценил перспективы конкуренции с Маском на космическом рынке США

«Двигать его (Илона Маска. — Прим. ред.) — дело бесперспективное, потому что он работает на той поляне, которая создана американской политикой», — сказал Рогозин. Он пояснил, что в итоге «Роскосмос» все равно не получит заказов со стороны производителей спутников и космических аппаратов в США, потому что они находятся в зоне влияния этого государства. «Не потому, что Маск лучше, а потому что просто не дадут. Обсуждать это бессмысленно», — подытожил Рогозин.