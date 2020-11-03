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Рогозин оценил перспективы конкуренции с Маском на космическом рынке США

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Для «Роскосмоса» бесперспективно пытаться конкурировать с основателем SpaceX Илоном Маском на американском рынке, заявил в эфире шоу «Соловьев Live» директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Двигать его (Илона Маска. — Прим. ред.) — дело бесперспективное, потому что он работает на той поляне, которая создана американской политикой», — сказал Рогозин. Он пояснил, что в итоге «Роскосмос» все равно не получит заказов со стороны производителей спутников и космических аппаратов в США, потому что они находятся в зоне влияния этого государства. «Не потому, что Маск лучше, а потому что просто не дадут. Обсуждать это бессмысленно», — подытожил Рогозин.

При этом, по словам главы «Роскосмоса», Россия активно и не без успеха конкурирует с США на рынке стран третьего мира, за исключением Китая и Индии, имеющих собственные ракетные возможности. Тем не менее производительность труда у американцев выше, чем у россиян, отметил Рогозин, пояснив, что это во многом связано с тем, что лишь четверть оборудования отечественной космической корпорации является новой.

Самого Маска Рогозин назвал «безусловно талантливым человеком», который «занимается созданием настолько благоприятной, восторженной среды вокруг того, что делает, информационными методами, чтобы привлекать инвестиции», позволяющие ему вкладывать больше в развитие новой техники. Рогозин отметил, что лично не знаком с основателем SpaceX, но общался с ним по переписке.

В то же время Рогозин призвал не смотреть на США или страны Запада и не думать, что их космическая отрасль лучше. «У нас среди молодых конструкторов и инженеров есть много таких Масков», — сказал Рогозин, отметив, что на российских космических предприятиях занято 180 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных