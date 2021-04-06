Илон Маск назвал причину взрыва прототипа Starship
Причиной взрыва после посадки 30 марта прототипа космического корабля Starship от SpaceX стала утечка метана, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter.
«Небольшая утечка метана привела к возгоранию двигателя номер два и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры», — написал Маск. Он отметил, что специалисты компании «всеми возможными способами» устраняют неполадки
Прототип предназначенного для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship SN11 вновь взорвался при посадке в ходе испытательного полета 30 марта. Он стартовал с космодрома SpaceX в Бока-Чика (штат Техас). За несколько минут Starship поднялся на 10 км, а затем, отключив двигатели, стал снижаться. После повторного включения двигателей он должен был приземлиться на площадку рядом с космодромом, однако при приземлении SN11 разбился.
Предыдущие пуски также окончились взрывами корабля.
Starship разрабатывается с 2012 г. В составе многоразовой транспортной системы из частично возвращаемой сверхтяжелой ракеты корабль, по мысли специалистов SpaceX, должен выводить на низкую орбиту до 100 т полезной нагрузки. Впоследствии Starship планируется использовать для миссий на Луну и Марс.