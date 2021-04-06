Илон Маск назвал причину взрыва прототипа Starship

Прототип предназначенного для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship SN11 вновь взорвался при посадке в ходе испытательного полета 30 марта. Он стартовал с космодрома SpaceX в Бока-Чика (штат Техас). За несколько минут Starship поднялся на 10 км, а затем, отключив двигатели, стал снижаться. После повторного включения двигателей он должен был приземлиться на площадку рядом с космодромом, однако при приземлении SN11 разбился.