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Илон Маск назвал причину взрыва прототипа Starship

Ведомости

Причиной взрыва после посадки 30 марта прототипа космического корабля Starship от SpaceX стала утечка метана, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter.

«Небольшая утечка метана привела к возгоранию двигателя номер два и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры», — написал Маск. Он отметил, что специалисты компании «всеми возможными способами» устраняют неполадки

Прототип предназначенного для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship SN11 вновь взорвался при посадке в ходе испытательного полета 30 марта. Он стартовал с космодрома SpaceX в Бока-Чика (штат Техас). За несколько минут Starship поднялся на 10 км, а затем, отключив двигатели, стал снижаться. После повторного включения двигателей он должен был приземлиться на площадку рядом с космодромом, однако при приземлении SN11 разбился.

Предыдущие пуски также окончились взрывами корабля.

Starship разрабатывается с 2012 г. В составе многоразовой транспортной системы из частично возвращаемой сверхтяжелой ракеты корабль, по мысли специалистов SpaceX, должен выводить на низкую орбиту до 100 т полезной нагрузки. Впоследствии Starship планируется использовать для миссий на Луну и Марс.

Ранее по теме: Корабль Starship от SpaceX вновь взорвался при посадке после испытательного полета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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