Корабль Starship от SpaceX вновь взорвался при посадке после испытательного полета

Предыдущая посадка Starship 4 марта была признана удачной, однако вскоре после приземления корабль взорвался. То же самое произошло с прототипами Starship в декабре и феврале. Эти полеты Маск также признал удачными, так как в ходе этих двух испытаний были получены данные о работоспособности и маневренности ракеты и ее управляемости при возвращении на Землю.