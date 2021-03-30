Корабль Starship от SpaceX вновь взорвался при посадке после испытательного полета
Прототип предназначенного для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship от SpaceX Илона Маска вновь взорвался при посадке в ходе испытательного полета. Трансляция испытаний велась на YouTube-канале компании.
Очередной прототип Starship, SN11, стартовал с космодрома SpaceX в Бока-Чика (штат Техас). За несколько минут он поднялся на 10 км, а затем, отключив двигатели, стал снижаться. После повторного включения двигателей он должен был приземлиться на площадку рядом с космодромом, однако при приземлении SN11 разбился.
Причина инцидента пока неизвестна.
Предыдущая посадка Starship 4 марта была признана удачной, однако вскоре после приземления корабль взорвался. То же самое произошло с прототипами Starship в декабре и феврале. Эти полеты Маск также признал удачными, так как в ходе этих двух испытаний были получены данные о работоспособности и маневренности ракеты и ее управляемости при возвращении на Землю.
Starship разрабатывается с 2012 г. В составе многоразовой транспортной системы из частично возвращаемой сверхтяжелой ракеты корабль, по мысли специалистов SpaceX, должен выводить на низкую орбиту до 100 т полезной нагрузки. Впоследствии Starship планируется использовать для миссий на Луну и Марс.