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Корабль Starship от SpaceX вновь взорвался при посадке после испытательного полета

Ведомости

Прототип предназначенного для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship от SpaceX Илона Маска вновь взорвался при посадке в ходе испытательного полета. Трансляция испытаний велась на YouTube-канале компании.

Очередной прототип Starship, SN11, стартовал с космодрома SpaceX в Бока-Чика (штат Техас). За несколько минут он поднялся на 10 км, а затем, отключив двигатели, стал снижаться. После повторного включения двигателей он должен был приземлиться на площадку рядом с космодромом, однако при приземлении SN11 разбился.

Причина инцидента пока неизвестна.

Предыдущая посадка Starship 4 марта была признана удачной, однако вскоре после приземления корабль взорвался. То же самое произошло с прототипами Starship в декабре и феврале. Эти полеты Маск также признал удачными, так как в ходе этих двух испытаний были получены данные о работоспособности и маневренности ракеты и ее управляемости при возвращении на Землю.

Starship разрабатывается с 2012 г. В составе многоразовой транспортной системы из частично возвращаемой сверхтяжелой ракеты корабль, по мысли специалистов SpaceX, должен выводить на низкую орбиту до 100 т полезной нагрузки. Впоследствии Starship планируется использовать для миссий на Луну и Марс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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