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Прототип ракеты StarShip взорвался через несколько минут после посадки

Ведомости

Прототип космического корабля StarShip SN10 компании SpaceX, предназначенный для полетов на Марс, вертикально приземлился после летных испытаний, сообщил The New York Times. Через несколько минут после посадки корабль взорвался.

Это первый раз, когда образец ракеты смог приземлиться. Предыдущие два запуска Starship в декабре и феврале тоже закончились взрывами при посадке, пишет Reuters. При этом Маск признал их успешными, так как в ходе этих двух испытаний были получены данные о работоспособности и маневренности ракеты и ее управляемости при возвращении на Землю. 

За несколько часов до этого компания уже пыталась запустить прототип ракеты, однако компьютеры сообщили о проблеме с двигателями и пуск отложили на несколько часов.

StarShip SN10 стартовал с площадки в Техасе. За примерно четыре минуты ракета поднялась на высоту 10 км и затем приземлилась на площадку рядом со стартовым комплексом. Во время приземления часть корпуса корабля загорелась, ее пытались потушить. Корабль взорвался примерно через восемь минут после посадки на Землю. 

Основатель SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter написал: «StarShip SN10  приземлился в целости и сохранности!». Маск выразил надежду на то, что в ближайшем будущем настоящим мерилом успеха станут ставшие обыденными полеты кораблей Starship на Марс.

Ракета-носитель предназначена для доставки грузов на Марс и Луну, и возвращения на Землю. Большая часть предыдущих испытаний прототипов Starship заканчивалась неудачно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных