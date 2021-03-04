Прототип ракеты StarShip взорвался через несколько минут после посадки

Это первый раз, когда образец ракеты смог приземлиться. Предыдущие два запуска Starship в декабре и феврале тоже закончились взрывами при посадке, пишет Reuters. При этом Маск признал их успешными, так как в ходе этих двух испытаний были получены данные о работоспособности и маневренности ракеты и ее управляемости при возвращении на Землю.