Прототип ракеты StarShip взорвался через несколько минут после посадки
Прототип космического корабля StarShip SN10 компании SpaceX, предназначенный для полетов на Марс, вертикально приземлился после летных испытаний, сообщил The New York Times. Через несколько минут после посадки корабль взорвался.
Это первый раз, когда образец ракеты смог приземлиться. Предыдущие два запуска Starship в декабре и феврале тоже закончились взрывами при посадке, пишет Reuters. При этом Маск признал их успешными, так как в ходе этих двух испытаний были получены данные о работоспособности и маневренности ракеты и ее управляемости при возвращении на Землю.
За несколько часов до этого компания уже пыталась запустить прототип ракеты, однако компьютеры сообщили о проблеме с двигателями и пуск отложили на несколько часов.
StarShip SN10 стартовал с площадки в Техасе. За примерно четыре минуты ракета поднялась на высоту 10 км и затем приземлилась на площадку рядом со стартовым комплексом. Во время приземления часть корпуса корабля загорелась, ее пытались потушить. Корабль взорвался примерно через восемь минут после посадки на Землю.
Основатель SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter написал: «StarShip SN10 приземлился в целости и сохранности!». Маск выразил надежду на то, что в ближайшем будущем настоящим мерилом успеха станут ставшие обыденными полеты кораблей Starship на Марс.
Ракета-носитель предназначена для доставки грузов на Марс и Луну, и возвращения на Землю. Большая часть предыдущих испытаний прототипов Starship заканчивалась неудачно.