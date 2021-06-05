Суд арестовал подозреваемых в краже денег у ветерана ВОВ мошенников
Кузьминский районный суд Москвы арестовал на два месяца двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.
«Сегодня Кузьминский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство начальника специализированного отделения по расследованию преступлений общеуголовной направленности... об избрании меры пресечения обвиняемым в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина», — сообщила она.
29 мая мошенник позвонил 96-летнему пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять со счета в банке 400 тыс. руб. и передать их третьему лицу. Аферист говорил, что это якобы нужно для задержания с поличным мошенника.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). В ходе обысков в домах подозреваемых полиция изъяла средства связи, банковские карты, деньги и другие доказательства.
В МВД не исключали, что от действий мошенников могли пострадать и другие граждане.