Суд арестовал подозреваемых в краже денег у ветерана ВОВ мошенников

29 мая мошенник позвонил 96-летнему пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять со счета в банке 400 тыс. руб. и передать их третьему лицу. Аферист говорил, что это якобы нужно для задержания с поличным мошенника.