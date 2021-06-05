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Путин анонсировал запуск новых просветительских проектов

Ведомости

В России запустят новые просветительские проекты, целью которых станет сохранение исторического и культурного наследия, а также ценностей, объединяющих жителей страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на открытии памятника Александру III в Гатчинском дворце в Ленобласти.

«Хочу подчеркнуть, и сегодня – в бурном, динамичном XXI веке – когда изменения затрагивают все сферы жизни, нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России. Ценности, которые объединяют наш народ. И потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых людей», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Подобные проекты, в то числе и со стороны Российского исторического и военно-исторического обществ и других организаций получат поддержку, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных