Путин анонсировал запуск новых просветительских проектов

«Хочу подчеркнуть, и сегодня – в бурном, динамичном XXI веке – когда изменения затрагивают все сферы жизни, нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России. Ценности, которые объединяют наш народ. И потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых людей», — приводятся его слова на сайте Кремля.