Путин анонсировал запуск новых просветительских проектов
В России запустят новые просветительские проекты, целью которых станет сохранение исторического и культурного наследия, а также ценностей, объединяющих жителей страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на открытии памятника Александру III в Гатчинском дворце в Ленобласти.
«Хочу подчеркнуть, и сегодня – в бурном, динамичном XXI веке – когда изменения затрагивают все сферы жизни, нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России. Ценности, которые объединяют наш народ. И потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых людей», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Подобные проекты, в то числе и со стороны Российского исторического и военно-исторического обществ и других организаций получат поддержку, добавил он.