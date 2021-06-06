В России за сутки выявили 9163 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 9163 человек, следует из статистики оперштаба на 5 июня. Умер 351 пациент с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 55 126 437 . В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 123 787 человек.
Вчера, 5 июня, оперштаб сообщил о 9145 новых случаях COVID-19. Умерли 399 человек. За сутки в России полностью выздоровели 7369 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 736 446. Продолжают лечение 266 204 пациента с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2936 граждан, выздоровел 1741 человек, умер 61 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 198 007 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+861), Подмосковье (+773), Нижегородская (+161) и Ростовская (+157) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 172,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,72 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,5 млн случаев, Индии (свыше 28,8 млн) и Бразилии (более 16,9 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».