Мурашко: состояние больного COVID-19 может резко ухудшиться за сутки
У некоторых пациентов с коронавирусом заболевание переходит из легкой в среднетяжелую форму за сутки, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью ТАСС.
«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток», — рассказал он.
По его мнению, такое свойство коронавируса может стать еще одним аргументом для населения в пользу вакцинации.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».