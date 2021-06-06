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Россияне могут посетить Черногорию без ограничений

Ведомости

Российские туристы могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус и визы, сообщил министр экономического развития Черногории Яков Милатович в интервью ТАСС.

«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», — рассказал он.

Если турист заразится коронавирусом, то может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь, кроме того, в Черногории можно бесплатно сделать ПЦР-тест, если он необходим по возвращении домой, добавил он.

Милатович также оценил падение туристической отрасли Черногории на 85%, из-за чего экономика страны в целом упала на 15%.

Во второй половине мая правительство Черногории решило открыть границы для туристов из всех стран, в апреле власти страны заявили, что гражданам России без ПЦР-тестов будет разрешен въезд в страну в туристический сезон. Ранее Черногория продлила до 31 октября 2021 г. безвизовый режим для россиян.

Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечало российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.

Ранее по теме: Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для привившихся и переболевших россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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