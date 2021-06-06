Россияне могут посетить Черногорию без ограничений
Российские туристы могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус и визы, сообщил министр экономического развития Черногории Яков Милатович в интервью ТАСС.
«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», — рассказал он.
Если турист заразится коронавирусом, то может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь, кроме того, в Черногории можно бесплатно сделать ПЦР-тест, если он необходим по возвращении домой, добавил он.
Милатович также оценил падение туристической отрасли Черногории на 85%, из-за чего экономика страны в целом упала на 15%.
Во второй половине мая правительство Черногории решило открыть границы для туристов из всех стран, в апреле власти страны заявили, что гражданам России без ПЦР-тестов будет разрешен въезд в страну в туристический сезон. Ранее Черногория продлила до 31 октября 2021 г. безвизовый режим для россиян.
Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечало российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.