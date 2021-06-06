Россияне могут посетить Черногорию без ограничений

Во второй половине мая правительство Черногории решило открыть границы для туристов из всех стран, в апреле власти страны заявили, что гражданам России без ПЦР-тестов будет разрешен въезд в страну в туристический сезон. Ранее Черногория продлила до 31 октября 2021 г. безвизовый режим для россиян.