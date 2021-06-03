Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для привившихся и переболевших россиян

«Пассажиры не будут обязаны предоставлять отрицательный результат теста ПЦР, если они предоставят документ, выданный официальными властями соответствующей страны, в котором говорится, что они были вакцинированы и / или переболели и вылечились в течение последних 6 месяцев», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что прививка должна быть получена не менее чем за 14 дней до въезда.