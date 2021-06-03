Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для привившихся и переболевших россиян

Ведомости

Вакцинированным и переболевшим коронавирусом туристам из России и ряда других стран, эпидемическая обстановка в которых, по мнению властей Турции, не является опасной, можно въезжать в страну, не сдавая обязательный ПЦР-тест. Об этом сообщает пресс-служба Turkish Airlines со ссылкой на решение турецкого правительства.

«Пассажиры не будут обязаны предоставлять отрицательный результат теста ПЦР, если они предоставят документ, выданный официальными властями соответствующей страны, в котором говорится, что они были вакцинированы и / или переболели и вылечились в течение последних 6 месяцев», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что прививка должна быть получена не менее чем за 14 дней до въезда.

В Turkish Airlines добавили, что непривитым россиянам и другим туристам из стран с благоприятной эпидемической обстановкой необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сданный за 72 часа или тест на антиген, полученный за 48 часов до въезда в Турцию.

Мурашко прокомментировал публикацию о занижении смертности от коронавируса

В число стран, на которых эти послабления не распространяются, входят Афганистан, Бангладеш, Бразилия, ЮАР, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка. Прилетевшим оттуда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, однако их все равно поместят на карантин на 14 дней. Пассажиры, вылетающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура, освобождены от карантина, но также должны иметь отрицательный результат теста, сделанный за 72 часа до въезда. 

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что российские туристы смогут отправиться на курорты Турции в июле. 31 мая Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией до 21 июня. Ограничение было введено 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Ранее по теме: Греф назвал непростительную для сотрудников «Сбера» вещь

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных