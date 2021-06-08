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Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиационной опасности

Ведомости

Режим повышенной готовности ввели в поселке Кульмолово Ленинградской области, сообщает «РИА Новости». Такая мера принята из-за передачи от одного ведомства другому объекта, который может нести радиационную опасность, сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

«Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», — сказал Ильин. На территории поселка используют датчики мониторинга радиационной обстановки, превышений радиационного фона не зафиксировано, отметил он, добавив, что объект не представляет угрозы для жителей.

Как отмечает агентство, в Кузьмолово находится предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных