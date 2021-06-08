Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиационной опасности

«Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», — сказал Ильин. На территории поселка используют датчики мониторинга радиационной обстановки, превышений радиационного фона не зафиксировано, отметил он, добавив, что объект не представляет угрозы для жителей.