Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за радиационной опасности
Режим повышенной готовности ввели в поселке Кульмолово Ленинградской области, сообщает «РИА Новости». Такая мера принята из-за передачи от одного ведомства другому объекта, который может нести радиационную опасность, сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.
«Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», — сказал Ильин. На территории поселка используют датчики мониторинга радиационной обстановки, превышений радиационного фона не зафиксировано, отметил он, добавив, что объект не представляет угрозы для жителей.
Как отмечает агентство, в Кузьмолово находится предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.