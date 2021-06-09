Правительство поддержало запрет на выгул животных в состоянии опьянения

Правительство дало положительное заключение на документ. Власти предложили конкретизировать, о каких именно животных идет речь в законопроекте, и продумать финансирование дополнительных полномочий властей регионов. По мнению кабмина, могут понадобиться деньги на увеличение числа сотрудников органов, которые будут выполнять такие полномочия. Авторы законопроекта — сенаторы Алексей Майоров, Татьяна Гигель, Виктор Новожилов считают, что дополнительных расходов на эти цели не потребуется.