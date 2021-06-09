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Правительство поддержало запрет на выгул животных в состоянии опьянения

Ведомости

Правительство поддержало законопроект, в котором предлагается запретить выгуливать домашних животных в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет, сообщили «Известия» со ссылкой на такой законопроект. Авторы документа предложили дать региональным властям право устанавливать такие запреты.

Также предлагается разрешить устанавливать требования к длине поводка собак, чтобы обеспечить безопасность людей, устанавливать максимальное количество животных, которые могут жить в квартире, и запретить содержать их в коридорах и на лестничных клетках.

Правительство дало положительное заключение на документ. Власти предложили конкретизировать, о каких именно животных идет речь в законопроекте, и продумать финансирование дополнительных полномочий властей регионов. По мнению кабмина, могут понадобиться деньги на увеличение числа сотрудников органов, которые будут выполнять такие полномочия. Авторы законопроекта — сенаторы Алексей Майоров, Татьяна Гигель, Виктор Новожилов считают, что дополнительных расходов на эти цели не потребуется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных