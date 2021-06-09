Правительство поддержало запрет на выгул животных в состоянии опьянения
Правительство поддержало законопроект, в котором предлагается запретить выгуливать домашних животных в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет, сообщили «Известия» со ссылкой на такой законопроект. Авторы документа предложили дать региональным властям право устанавливать такие запреты.
Также предлагается разрешить устанавливать требования к длине поводка собак, чтобы обеспечить безопасность людей, устанавливать максимальное количество животных, которые могут жить в квартире, и запретить содержать их в коридорах и на лестничных клетках.
Правительство дало положительное заключение на документ. Власти предложили конкретизировать, о каких именно животных идет речь в законопроекте, и продумать финансирование дополнительных полномочий властей регионов. По мнению кабмина, могут понадобиться деньги на увеличение числа сотрудников органов, которые будут выполнять такие полномочия. Авторы законопроекта — сенаторы Алексей Майоров, Татьяна Гигель, Виктор Новожилов считают, что дополнительных расходов на эти цели не потребуется.