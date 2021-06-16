Словения первой в Европе объявила об окончании пандемии коронавируса

Кроме того, на сайте Минздрава страны сообщается, что 15 июня был отменен Национальный план по противодействию эпидемии, введенный 19 октября 2020 г. и все связанные с ним постановления. В то же время в стране сохраняется ряд коронавирусных ограничений, включая ношение защитных масок в закрытых пространствах, а к вакцинации и массовому тестированию продолжат привлекать добровольцев.