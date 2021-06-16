Словения первой в Европе объявила об окончании пандемии коронавируса
Словения стала первой страной в Европе, объявившей об окончании пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Янез Поклукар, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
«В Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией», — сказал Поклукар. Он подчеркнул, что будущее Евросоюза, в который входит и Словения, основано на «солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации».
Кроме того, на сайте Минздрава страны сообщается, что 15 июня был отменен Национальный план по противодействию эпидемии, введенный 19 октября 2020 г. и все связанные с ним постановления. В то же время в стране сохраняется ряд коронавирусных ограничений, включая ношение защитных масок в закрытых пространствах, а к вакцинации и массовому тестированию продолжат привлекать добровольцев.
По данным на 15 июня, первую дозу разных вакцин получили 769 248 жителей Словении. Полностью привиты 551 906 совершеннолетних граждан страны при населении в более чем 2 млн человек. В больницах с коронавирусом сейчас находятся всего 122 человека