Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании пандемии коронавируса

Ведомости

Словения стала первой страной в Европе, объявившей об окончании пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Янез Поклукар, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

«В Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией», — сказал Поклукар. Он подчеркнул, что будущее Евросоюза, в который входит и Словения, основано на «солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации».

Кроме того, на сайте Минздрава страны сообщается, что 15 июня был отменен Национальный план по противодействию эпидемии, введенный 19 октября 2020 г. и все связанные с ним постановления. В то же время в стране сохраняется ряд коронавирусных ограничений, включая ношение защитных масок в закрытых пространствах, а к вакцинации и массовому тестированию продолжат привлекать добровольцев.

По данным на 15 июня, первую дозу разных вакцин получили 769 248 жителей Словении. Полностью привиты 551 906 совершеннолетних граждан страны при населении в более чем 2 млн человек. В больницах с коронавирусом сейчас находятся всего 122 человека

Ранее по теме: Словения отменила карантин для привившихся «Спутником V» туристов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных