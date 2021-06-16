Собянин разрешил сидеть на лавочках в московских парках

По данным оперштаба на 16 июня, в России за сутки зарегистрировано 13 397 случаев заражения коронавирусом, из них 5782 – в Москве. Всего в России выявлено 5,2 млн случаев заражения, 4,8 млн пациентов уже вылечились от вируса. 127,6 тыс. человек погибли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.