Собянин разрешил сидеть на лавочках в московских парках
Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посетителям столичных парков сидеть на скамейках. Соответствующий указ мэра опубликован на его сайте.
При этом в парках нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и другими объектами, с которыми могли контактировать другие люди, говорится в документе.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева назвала эпидемическую ситуацию в столице неблагополучной. Она обязала работодателей Москвы вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников. К 15 июля они должны сделать первую прививку от коронавируса, к 15 августа – вторую. Прививки должны сделать работники сферы торговли и услуг, общепита, здравоохранения, образования и т.д.
По данным оперштаба на 16 июня, в России за сутки зарегистрировано 13 397 случаев заражения коронавирусом, из них 5782 – в Москве. Всего в России выявлено 5,2 млн случаев заражения, 4,8 млн пациентов уже вылечились от вируса. 127,6 тыс. человек погибли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.