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Собянин разрешил сидеть на лавочках в московских парках

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посетителям столичных парков сидеть на скамейках. Соответствующий указ мэра опубликован на его сайте.

При этом в парках нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и другими объектами, с которыми могли контактировать другие люди, говорится в документе.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева назвала эпидемическую ситуацию в столице неблагополучной. Она обязала работодателей Москвы вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников. К 15 июля они должны сделать первую прививку от коронавируса, к 15 августа – вторую. Прививки должны сделать работники сферы торговли и услуг, общепита, здравоохранения, образования и т.д.

По данным оперштаба на 16 июня, в России за сутки зарегистрировано 13 397 случаев заражения коронавирусом, из них 5782 – в Москве. Всего в России выявлено 5,2 млн случаев заражения, 4,8 млн пациентов уже вылечились от вируса. 127,6 тыс. человек погибли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин назвал драматической ситуацию с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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