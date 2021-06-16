В Роспотребнадзоре предложили ужесточить меры против коронавируса в Крыму
Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская предложила ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса, передает «РИА Новости».
«Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах: c 22.00 до 7 утра ограничивается работа кафе, баров, ресторанов, кроме продажи на вынос… Продажа билетов в кинотеатрах возвращается до 50% с 75%. Запрещается работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Мы предлагаем ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте… Запрещается проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий», — сказала Пеньковская в ходе заседания ОП Крыма.
По ее словам, с марта ситуация с распространением коронавируса в Крыму ухудшается каждую неделю. «Ситуация значительно ухудшилась с марта и ухудшается каждую неделю. Темп прироста заболеваемости 0,28 – самый плохой показатель с конца февраля 2021 года», — добавила она.
При этом заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков охарактеризовал ситуацию в курортных регионах и в Крыму в целом как контролируемую, за исключением Ялты. В свою очередь, спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что введение ограничительных мер и рост темпов вакцинации помогут снизить напряженность ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике.
По данным оперштаба на 16 июня, в России за сутки зарегистрировано 13 397 случаев заражения коронавирусом, из них 5782 – в Москве. Всего в России выявлено 5,2 млн случаев заражения, 4,8 млн пациентов уже вылечились от вируса. 127,6 тыс. человек погибли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В Крыму за последние сутки выявили 144 случая коронавируса, умерли шесть человек. В Севастополе, в свою очередь, инфекция зафиксирована у 44 человек, а летальных исходов — 2.