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В Роспотребнадзоре предложили ужесточить меры против коронавируса в Крыму

Ведомости

Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская предложила ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса, передает «РИА Новости».

«Пользуясь полномочиями главного государственного санитарного врача, мною внесены предложения о дополнительных ограничительных мерах: c 22.00 до 7 утра ограничивается работа кафе, баров, ресторанов, кроме продажи на вынос… Продажа билетов в кинотеатрах возвращается до 50% с 75%. Запрещается работа детских досуговых развлекательных организаций в торговых центрах. Мы предлагаем ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте… Запрещается проведение выпускных вечеров и массовых городских мероприятий», — сказала Пеньковская в ходе заседания ОП Крыма.

По ее словам, с марта ситуация с распространением коронавируса в Крыму ухудшается каждую неделю. «Ситуация значительно ухудшилась с марта и ухудшается каждую неделю. Темп прироста заболеваемости 0,28 – самый плохой показатель с конца февраля 2021 года», — добавила она.

При этом заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков охарактеризовал ситуацию в курортных регионах и в Крыму в целом как контролируемую, за исключением Ялты. В свою очередь, спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что введение ограничительных мер и рост темпов вакцинации помогут снизить напряженность ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике.

По данным оперштаба на 16 июня, в России за сутки зарегистрировано 13 397 случаев заражения коронавирусом, из них 5782 – в Москве. Всего в России выявлено 5,2 млн случаев заражения, 4,8 млн пациентов уже вылечились от вируса. 127,6 тыс. человек погибли от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

В Крыму за последние сутки выявили 144 случая коронавируса, умерли шесть человек. В Севастополе, в свою очередь, инфекция зафиксирована у 44 человек, а летальных исходов — 2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных