В Роспотребнадзоре предложили ужесточить меры против коронавируса в Крыму

При этом заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков охарактеризовал ситуацию в курортных регионах и в Крыму в целом как контролируемую, за исключением Ялты. В свою очередь, спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что введение ограничительных мер и рост темпов вакцинации помогут снизить напряженность ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике.