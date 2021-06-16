В МИДе заявили о возвращении российского посла в США до конца июня
Российский посол в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца июня. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков после завершения переговоров президентов России и США.
«Скоро, скоро. Анатолий Иванович (Антонов, посол России в США — прим. ред.) на чемоданах сидит. Как команда поступила непосредственно от президента – я думаю до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон», — рассказал Рябков журналистам.
По вопросу выдачи виз пока нет достаточного продвижения, но разговор начат, отметил Рябков.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран в места их работы, сообщил российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом в Женеве.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут, после чего президенты ушли на перерыв перед началом второй части переговоров.
Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа — в 17:00 мск. От российской делегации на нем присутствовали — кроме российского лидера и главы внешнеполитического ведомства — помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, а также замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Помимо этого, в российскую делегацию вошли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.