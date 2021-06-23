Всероссийский выпускной для школьников пройдет онлайн 25 июня

В «Одноклассниках» министерство запустило хештег #НашВыпускной, под которым школьники смогут публиковать фотографии со своих выпускных в этом году. В ТикТоке Минпросвещения запустило челлендж #Выпускной2021, участники которого должны будут рассказать о своих талантах и школьных успехах.