Всероссийский выпускной для школьников пройдет онлайн 25 июня
Всероссийский школьный выпускной в 2021 г. пройдет онлайн 25 июня, сообщило Минпросвещения в своей группе «ВКонтакте».
«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе», — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия выпускники получат напутствия от учителей, звезд российского кино, театра и эстрады. На сайте Выпускник21.рф школьники смогут отправить праздничные открытки, поздравить учителей и оформить свою фотографию в стиле «Всероссийский выпускной 2021».
В «Одноклассниках» министерство запустило хештег #НашВыпускной, под которым школьники смогут публиковать фотографии со своих выпускных в этом году. В ТикТоке Минпросвещения запустило челлендж #Выпускной2021, участники которого должны будут рассказать о своих талантах и школьных успехах.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за обострения ситуации с коронавирусом отменили общегородской праздник для выпускников в парке Горького.