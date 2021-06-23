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В Греции отменят обязательное ношение масок на улице и комендантский час

Ведомости

Власти Греции приняли решение отменить обязательное ношение масок на улице с 24 июня, а с 28 июня — комендантский час, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра гражданской защиты и антикризисного управления Никоса Хардалиаса.

«Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей. Эта мера действует с 5 утра 24 июня», — сказал он на брифинге.

Ограничение на передвижение для граждан будет снято в 5 часов утра 28 июня. Комендантский час действовал с 12 июня с 01.30 ночи до 5 часов утра.

Кроме этого, с 28 июня в ресторанах за столами можно будет собираться по 10 человек вместо действующего сейчас ограничения в шесть человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Греции за все время пандемии выявили 419 455 случаев коронавируса, умерли 12 589 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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