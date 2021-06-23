В Греции отменят обязательное ношение масок на улице и комендантский час
Власти Греции приняли решение отменить обязательное ношение масок на улице с 24 июня, а с 28 июня — комендантский час, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра гражданской защиты и антикризисного управления Никоса Хардалиаса.
«Такое решение единогласно принял комитет эпидемиологов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране. На основании рекомендации правительство решило, что сохраняется обязательное ношение маски в помещениях без исключений и возможность передвигаться на улице без маски, если нет скопления людей. Эта мера действует с 5 утра 24 июня», — сказал он на брифинге.
Ограничение на передвижение для граждан будет снято в 5 часов утра 28 июня. Комендантский час действовал с 12 июня с 01.30 ночи до 5 часов утра.
Кроме этого, с 28 июня в ресторанах за столами можно будет собираться по 10 человек вместо действующего сейчас ограничения в шесть человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Греции за все время пандемии выявили 419 455 случаев коронавируса, умерли 12 589 человек.