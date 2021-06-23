РАНХиГС отстранит отказавшихся от вакцинации преподавателей и сотрудников

«Всем сотрудникам на территории академии в Москве необходимо сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 июля 2021 года, вторым компонентом — до 15 августа. Исключение сделано для сотрудников, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. Для них будет предусмотрена возможность перевода на дистанционную (удаленную) работу. Начиная с 23 июня академия не будет принимать на работу новых сотрудников без сертификата о вакцинации», — говорится в публикации.