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РАНХиГС отстранит отказавшихся от вакцинации преподавателей и сотрудников

Ведомости

Ректор Российской академии народного хозяйства госслужбы при президенте РФ Владимир Мау подписал приказ, согласно которому академия будет отстранять от работы преподавателей и других сотрудников, если те откажутся пройти вакцинацию. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на текст приказа, который был разослан преподавательскому составу. Данная информация размещена на сайте академии, там говорится, что Мау подписал приказ 21 июня. 

«Всем сотрудникам на территории академии в Москве необходимо сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 июля 2021 года, вторым компонентом — до 15 августа. Исключение сделано для сотрудников, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. Для них будет предусмотрена возможность перевода на дистанционную (удаленную) работу. Начиная с 23 июня академия не будет принимать на работу новых сотрудников без сертификата о вакцинации», — говорится в публикации.

Представитель РАНХиГС сообщил «Ведомостям», что «все действия академии направлены на сохранение жизни и здоровья студентов и преподавателей, соблюдение общественной безопасности окружающих и строго соответствуют действующему законодательству». «Для имеющих отвод по медицинским показаниям, будет рассмотрена возможность перевода на удаленную работу», — рассказал представитель академии. 

16 июня была в Москве объявлена обязательная вакцинация людей, занятых в сферах торговли, услуг, транспорта, образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и др. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти столицы разрешили отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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