РАНХиГС отстранит отказавшихся от вакцинации преподавателей и сотрудников
Ректор Российской академии народного хозяйства госслужбы при президенте РФ Владимир Мау подписал приказ, согласно которому академия будет отстранять от работы преподавателей и других сотрудников, если те откажутся пройти вакцинацию. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на текст приказа, который был разослан преподавательскому составу. Данная информация размещена на сайте академии, там говорится, что Мау подписал приказ 21 июня.
«Всем сотрудникам на территории академии в Москве необходимо сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 июля 2021 года, вторым компонентом — до 15 августа. Исключение сделано для сотрудников, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. Для них будет предусмотрена возможность перевода на дистанционную (удаленную) работу. Начиная с 23 июня академия не будет принимать на работу новых сотрудников без сертификата о вакцинации», — говорится в публикации.
Представитель РАНХиГС сообщил «Ведомостям», что «все действия академии направлены на сохранение жизни и здоровья студентов и преподавателей, соблюдение общественной безопасности окружающих и строго соответствуют действующему законодательству». «Для имеющих отвод по медицинским показаниям, будет рассмотрена возможность перевода на удаленную работу», — рассказал представитель академии.
16 июня была в Москве объявлена обязательная вакцинация людей, занятых в сферах торговли, услуг, транспорта, образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и др. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти столицы разрешили отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.