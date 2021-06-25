Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 21 млн жителей России
Количество граждан в России, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 21 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам министра, из-за роста количества желающих пройти вакцинацию потребовалось изменение логистических цепочек, объемы поставок препаратов наращиваются.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса. Помимо этого, зафиксирована рекордная с 24 декабря суточная смертность пациентов с COVID-19 — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей).