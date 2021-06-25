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Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 21 млн жителей России

Ведомости

Количество граждан в России, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 21 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, из-за роста количества желающих пройти вакцинацию потребовалось изменение логистических цепочек, объемы поставок препаратов наращиваются.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса. Помимо этого, зафиксирована рекордная с 24 декабря суточная смертность пациентов с COVID-19 — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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