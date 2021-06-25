РСПП и ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию взрослых от коронавируса

Кроме того, в ряде регионов, включая Московский, анонсировали запрет на посещение общепита, массовых и развлекательных мероприятий для людей, не имеющих сертификата о вакцинации, отрицательного теста ПЦР, подтверждения окончания болезни или противопоказаний к прививке. В Краснодарском крае пообещали закрыть курорты для непривитых, однако Роспотребнадзор предлагает дать к ним доступ переболевшим. В Кремле отметили, что вакцинация официально продолжает оставаться добровольной, однако одобрили ограничительные меры в отношении тех, кто не желает прививаться. Там подчеркнули, что дискриминация не сделавших прививку «неминуема».