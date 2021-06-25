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РСПП и ФНПР попросили ввести обязательную вакцинацию взрослых от коронавируса

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросили правительство России принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения от коронавируса. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ФНПР.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом к правительству Российской Федерации — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител», — говорится в заявлении. Отмечается, что эта мера должна помочь в предотвращении дальнейшего распространения коронавируса и «продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».

РСПП и ФНПР призвали экономически активное население сделать прививку, а работодателей — использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников.

Ранее Москва, Санкт-Петербург, их области и еще несколько регионов объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий работников. К таким относятся государственные и муниципальные служащие, работающие в медицине, сфере услуг, торговле, транспорте и других сферах, где приходится часто общаться с людьми. В коллективах доля привитых должна достигать 60%. Также сегодня Роспотребнадзор анонсировал введение обязательной вакцинации еще в восьми регионах с 28 июня.

Кроме того, в ряде регионов, включая Московский, анонсировали запрет на посещение общепита, массовых и развлекательных мероприятий для людей, не имеющих сертификата о вакцинации, отрицательного теста ПЦР, подтверждения окончания болезни или противопоказаний к прививке. В Краснодарском крае пообещали закрыть курорты для непривитых, однако Роспотребнадзор предлагает дать к ним доступ переболевшим. В Кремле отметили, что вакцинация официально продолжает оставаться добровольной, однако одобрили ограничительные меры в отношении тех, кто не желает прививаться. Там подчеркнули, что дискриминация не сделавших прививку «неминуема».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса: суточная заболеваемость держится выше 20 000 уже второй день. Помимо этого, зафиксирована рекордная с 24 декабря суточная смертность пациентов с COVID-19 — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей). По данным Минздрава на 25 июня, вакцинировались хотя бы одним компонентом 21 млн россиян.

Ранее по теме: Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 21 млн жителей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных