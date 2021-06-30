Путин объяснил проведение Евро-2020 в Петербурге в условиях коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил проведение матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2020 в Санкт-Петербурге на фоне запрета массовых мероприятий. Об этом он сказал в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
«Прежде всего мы вынуждены были выполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации вот этих крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему массовые мероприятия под запретом, но Евро-2020 проводить можно.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 21 июня закрылись все аттракционы и аквапарки, а на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, посетители допускаются только с отрицательным ПРЦ-тестом, при этом предельное число участников таких мероприятий – 500 человек.
С 20 июня в городе ограничили и число болельщиков фан-зон чемпионата Европы по футболу: для фан-зоны на Конюшенной площади — не более 3000 человек, а для тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.
Изначально в Санкт-Петербурге было запланировано проведение семи матчей Евро-2020, шесть из которых уже состоялись. Петербургскому стадиону предстоит провести четвертьфинальную игру 2 июля.