Путин объяснил проведение Евро-2020 в Петербурге в условиях коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 21 июня закрылись все аттракционы и аквапарки, а на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, посетители допускаются только с отрицательным ПРЦ-тестом, при этом предельное число участников таких мероприятий – 500 человек.