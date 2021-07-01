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Почти 400 финнов заразились коронавирусом после поездки в Петербург на Евро-2020

Ведомости

После поездки в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу у 386 граждан Финляндии выявили коронавирус, сообщает министерство социальных дел и здравоохранения страны.

«Не менее 4500 финских болельщиков отправились в Санкт-Петербург, Россия, чтобы посмотреть матчи Евро-2020. К 30 июня в общей сложности 386 футбольных болельщиков, вернувшихся из России, дали положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении.

В период с 21 по 27 июня в Финляндии зарегистрировали 947 новых случаев коронавируса. Как отмечает ведомство, что это более чем на 400 случаев больше показателя предыдущей недели.

Изначально в Санкт-Петербурге было запланировано проведение семи матчей Евро-2020, шесть из которых уже состоялись. Петербургскому стадиону предстоит провести четвертьфинальную игру 2 июля.

Ранее по теме: Путин объяснил проведение Евро-2020 в Петербурге в условиях коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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