Почти 400 финнов заразились коронавирусом после поездки в Петербург на Евро-2020
После поездки в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу у 386 граждан Финляндии выявили коронавирус, сообщает министерство социальных дел и здравоохранения страны.
«Не менее 4500 финских болельщиков отправились в Санкт-Петербург, Россия, чтобы посмотреть матчи Евро-2020. К 30 июня в общей сложности 386 футбольных болельщиков, вернувшихся из России, дали положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении.
В период с 21 по 27 июня в Финляндии зарегистрировали 947 новых случаев коронавируса. Как отмечает ведомство, что это более чем на 400 случаев больше показателя предыдущей недели.
Изначально в Санкт-Петербурге было запланировано проведение семи матчей Евро-2020, шесть из которых уже состоялись. Петербургскому стадиону предстоит провести четвертьфинальную игру 2 июля.