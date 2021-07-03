В Росморречфлоте сообщили об отсутствии угрозы жизни экипажа украинского судна в Черном море

«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель. На борту — четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает», — рассказали там.