В Росморречфлоте сообщили об отсутствии угрозы жизни экипажа украинского судна в Черном море
Членам экипажам украинского судна, терпящего бедствие в Черном море, ничего не угрожает, из Одессы к ним был направлен буксир, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги отказал главный двигатель. На борту — четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает», — рассказали там.
Ранее российские военные сообщили, что украинское судно обесточено и находится в дрейфе, экипаж попросил помощи об информировании властей Украины об инциденте.