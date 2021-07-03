Власти сообщили о ликвидации утечки хлора в Ижевске

Сообщение о выбросе хлора на станции подъема воды поступило в МЧС накануне вечером. Замеры подтвердили, по информации ведомства, что концентрация хлора в воздухе не превышает предельно допустимых значений для жилой зоны. Для ликвидации последствий аварии были привлечены также сотрудники поисково-спасательных служб Ижевска и республики, управления Роспотребнадзора, республиканского МВД и Росгвардии.