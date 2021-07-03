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Власти сообщили о ликвидации утечки хлора в Ижевске

Ведомости

Последствия аварии, произошедшей в Ижевске накануне на станции подъема воды, где был зафиксирован выброс хлора, ликвидированы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня ночью авария полностью ликвидирована», — написал он в Instagram.

Бречалов также заметил, что не зафиксировано обращений за медпомощью людей с признаками отравления хлором, замеры были продолжены и утром.

Сообщение о выбросе хлора на станции подъема воды поступило в МЧС накануне вечером. Замеры подтвердили, по информации ведомства, что концентрация хлора в воздухе не превышает предельно допустимых значений для жилой зоны. Для ликвидации последствий аварии были привлечены также сотрудники поисково-спасательных служб Ижевска и республики, управления Роспотребнадзора, республиканского МВД и Росгвардии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных