Власти сообщили о ликвидации утечки хлора в Ижевске
Последствия аварии, произошедшей в Ижевске накануне на станции подъема воды, где был зафиксирован выброс хлора, ликвидированы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Сегодня ночью авария полностью ликвидирована», — написал он в Instagram.
Бречалов также заметил, что не зафиксировано обращений за медпомощью людей с признаками отравления хлором, замеры были продолжены и утром.
Сообщение о выбросе хлора на станции подъема воды поступило в МЧС накануне вечером. Замеры подтвердили, по информации ведомства, что концентрация хлора в воздухе не превышает предельно допустимых значений для жилой зоны. Для ликвидации последствий аварии были привлечены также сотрудники поисково-спасательных служб Ижевска и республики, управления Роспотребнадзора, республиканского МВД и Росгвардии.