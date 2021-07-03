В пригороде Нальчика ликвидировали пятерых боевиков
Пятерых боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика, сообщил Национальный антитеррористический комитет, передают «РИА Новости».
Отмечается, что режим КТО был введен на части территории Нальчика и Баксанского района прошлой ночью. Бандитов блокировали в одном из домов и предложили сдаться. Злоумышленники в ответ открыли огонь, в ходе перестрелки они были убиты.
Среди силовиков и местных жителей никто в ходе операции не пострадал, на месте перестрелки работают оперативники. В НАК отмечают, что убитые намеревались совершить «преступления террористической направленности».