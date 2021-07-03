В России за сутки выявили 24 439 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 24 439 человек, следует из статистики оперштаба на 3 июля. Умерли 697 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 585 799. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 137 262 человека.
Вчера, 2 июля, оперштаб сообщил о 23 218 новых случаях COVID-19. Умерли 679 человек. За сутки в России полностью выздоровели 17 899 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 053 417. Продолжают лечение 395 120 пациентов с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 7446 человек, выздоровели 5869 граждан, умерли 116 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 380 151 жителя. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2596), Санкт-Петербург (+1733), Нижегородская (+411) и Воронежская (+357) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 183 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,96 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,7 млн случаев, Индии (свыше 30,5 млн) и Бразилии (более 18,6 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».