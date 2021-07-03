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Этап ралли «Шелковый путь» в Монголии отменили после письма Проценко

Ведомости

Монгольский этап ралли «Шелковый путь» отменили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее сегодня на сайте «Шелкового пути» опубликовали письмо главврача больницы в коммунарке №40 и главы штаба по ведению и контролю ковидного протокола мероприятия Дениса Проценко. В своем письме дирекции Проценко призвал скорректировать маршрут ралли из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19 и выявления зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в Монголии.

«В связи со сложной эпидемической ситуацией, после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли», — сообщили в пресс-службе Чернышенко.

Отмечается, что по предложению Проценко дирекция ралли передаст монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации коронавирусных лабораторий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных