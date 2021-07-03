Этап ралли «Шелковый путь» в Монголии отменили после письма Проценко

Ранее сегодня на сайте «Шелкового пути» опубликовали письмо главврача больницы в коммунарке №40 и главы штаба по ведению и контролю ковидного протокола мероприятия Дениса Проценко. В своем письме дирекции Проценко призвал скорректировать маршрут ралли из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19 и выявления зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в Монголии.