Этап ралли «Шелковый путь» в Монголии отменили после письма Проценко
Монгольский этап ралли «Шелковый путь» отменили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Ранее сегодня на сайте «Шелкового пути» опубликовали письмо главврача больницы в коммунарке №40 и главы штаба по ведению и контролю ковидного протокола мероприятия Дениса Проценко. В своем письме дирекции Проценко призвал скорректировать маршрут ралли из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19 и выявления зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в Монголии.
«В связи со сложной эпидемической ситуацией, после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли», — сообщили в пресс-службе Чернышенко.
Отмечается, что по предложению Проценко дирекция ралли передаст монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации коронавирусных лабораторий.