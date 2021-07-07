Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy tree friends

В январе текущего года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство прокуратуры и запретил распространение в России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики» и «Токийский гуль». Всего суд зарегистрировал пять исков прокуратуры, в которых содержатся 49 ссылок. Эксперты, привлеченные прокуратурой, утверждали, что в аниме пропагандируется гомосексуализм, суицид, физическое и психическое насилие.