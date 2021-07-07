Суд в Петербурге запретил мультфильм Happy tree friends
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России мультфильм Happy tree friends и ряд других, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Установлено, что этот мультсериал ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости», — говорится в решении суда. Подчеркивается, что его просмотр «наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания».
Кроме того, тем же решением суда запретили мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» и «Космос: Территория смерти» за проявления жестокости.
В январе текущего года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство прокуратуры и запретил распространение в России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики» и «Токийский гуль». Всего суд зарегистрировал пять исков прокуратуры, в которых содержатся 49 ссылок. Эксперты, привлеченные прокуратурой, утверждали, что в аниме пропагандируется гомосексуализм, суицид, физическое и психическое насилие.