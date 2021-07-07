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Кабмин рекомендовал выделить средства на газификацию внутри участков домовладений

Ведомости

Российское правительство рекомендовало регионам подготовить меры поддержки населения для проведения работ по газификации внутри участков домовладений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам заместителя председателя правительства, более чем в 30 субъектах России предусмотрены меры поддержки отдельным категориям граждан на строительство сетей внутри земельного участка, а также на покупку газового оборудования. «В основном, это либо оказание материальной помощи отдельным категориям малообеспеченных граждан, либо субсидирование процентных ставок по кредитам, которые привлекаются на строительство газовых сетей», — рассказал Новак.

«Мы всем субъектам рекомендовали подготовить аналогичные меры поддержки, в том числе за счет тех средств, которые у субъекта РФ были запланированы для реализации мероприятий по газификации и которые в соответствии с изменением системы взаимоотношений сегодня у них высвобождаются», — добавил вице-премьер.

Правительство рекомендовало направлять такую поддержку на приобретение гражданами газоиспользующего оборудования либо на проведение сетевой инфраструктуры внутри участка.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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