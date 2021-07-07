Кабмин рекомендовал выделить средства на газификацию внутри участков домовладений

«Мы всем субъектам рекомендовали подготовить аналогичные меры поддержки, в том числе за счет тех средств, которые у субъекта РФ были запланированы для реализации мероприятий по газификации и которые в соответствии с изменением системы взаимоотношений сегодня у них высвобождаются», — добавил вице-премьер.