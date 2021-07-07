Выплачивать по 10 000 рублей на детей школьного возраста начнут с 16 августа

«По вашему поручению, Владимир Владимирович, выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу. <…> Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа», — цитирует ТАСС Котякова.