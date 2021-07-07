Выплачивать по 10 000 рублей на детей школьного возраста начнут с 16 августа
Предоставление единовременных выплат по 10 000 руб. на детей школьного возраста начнется с 16 августа, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«По вашему поручению, Владимир Владимирович, выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу. <…> Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа», — цитирует ТАСС Котякова.
По словам Котякова, прием заявлений на выплату начнется с 15 июля. Ее получат единовременно семьи с детьми школьного возраста (от 6 до 18 лет), а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Министр уточнил, что выплата охватит более 20 млн детей, на нее выделят 204 млрд руб.
2 июля Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. В нем говорилось о необходимости произвести выплату в августе – декабре 2021 г. одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет.