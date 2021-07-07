Врач-инфекционист рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз
Люди, перенесшие коронавирус дважды, могут заболеть и в третий раз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
«Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз», — рассказал Тимаков на пресс-конференции в Москве.
«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — добавил врач.
По данным оперативного штаба на 7 июля, в России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек — показатель суточной смертности держится выше 700 случаев вторые сутки подряд. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.