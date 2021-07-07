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Врач-инфекционист рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Ведомости

Люди, перенесшие коронавирус дважды, могут заболеть и в третий раз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

«Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз», — рассказал Тимаков на пресс-конференции в Москве.

«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — добавил врач.

По данным оперативного штаба на 7 июля, в России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек — показатель суточной смертности держится выше 700 случаев вторые сутки подряд. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных