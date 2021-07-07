ВОЗ призвала Европу делиться вакцинами с другими странами
Страны Европы должны поделиться вакцинами с другими государствами, прежде чем начать вакцинировать детей. Об этом заявила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд, передает ТАСС.
«Мы согласны с тем, что вакцина может использоваться для детей […] Но поскольку их количество ограничено, мы призываем делиться с механизмом COVAX и направить их нуждающимся странам, прежде чем вакцинировать детей», — сказала эксперт. По ее словам, «гораздо важнее оградить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании».
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов.
«Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — сказал он.
Ранее сегодня гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «дельта».
Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот штамм является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице.