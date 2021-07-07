ВОЗ призвала Европу делиться вакцинами с другими странами

«Мы согласны с тем, что вакцина может использоваться для детей […] Но поскольку их количество ограничено, мы призываем делиться с механизмом COVAX и направить их нуждающимся странам, прежде чем вакцинировать детей», — сказала эксперт. По ее словам, «гораздо важнее оградить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании».