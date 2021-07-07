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ВОЗ призвала Европу делиться вакцинами с другими странами

Ведомости

Страны Европы должны поделиться вакцинами с другими государствами, прежде чем начать вакцинировать детей. Об этом заявила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд, передает ТАСС.

«Мы согласны с тем, что вакцина может использоваться для детей […] Но поскольку их количество ограничено, мы призываем делиться с механизмом COVAX и направить их нуждающимся странам, прежде чем вакцинировать детей», — сказала эксперт. По ее словам, «гораздо важнее оградить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в свою очередь, заявил, что новые, обладающие высокой заразностью варианты коронавируса побеждают в соревновании с вакцинами из-за отсутствия равенства в мире при распределении препаратов.

«Варианты [коронавируса] выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — сказал он.

Ранее сегодня гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «дельта».

Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот штамм является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице.

Ранее по теме: Врач-инфекционист рассказал о случаях заражения коронавирусом в третий раз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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