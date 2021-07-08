Таиланд может закупить у России до 20 млн доз «Спутника V»

Российская вакцина используется уже в 67 странах и производится, кроме России, Казахстана и Белоруссии, в Южной Корее и Аргентине. Однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения и европейского фармрегулятора EMA.