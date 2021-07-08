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Таиланд может закупить у России до 20 млн доз «Спутника V»

Ведомости

Таиланд планирует купить до 20 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават на международной промышленной выставке «Иннопром».

«Таиланд имеет большой интерес к покупке "Спутника V" в России, и на политическом уровне это уже согласовано. Если говорить о количестве, то мы хотим купить миллионы доз — от 10 до 20 млн», — сказал Вонгсинсават. По его словам, таиландский минздрав работает с Российским фондом прямых инвестиций по вопросу использования российской вакцины в стране.

1 июля власти Таиланда открыли для вакцинированных туристов курортный остров Пхукет. Однако российские туристы не попадают под действие разрешения, поскольку тайские власти относят Россию к странам среднего риска заражения коронавирусом. Кроме того, вакцина «Спутник V» пока не зарегистрирована в стране, соответственно, прививка ею не признается таиландскими властями.

Российская вакцина используется уже в 67 странах и производится, кроме России, Казахстана и Белоруссии, в Южной Корее и Аргентине. Однако ее внедрение замедлилось из-за споров и вопросов о редких побочных эффектах, а также из-за того, что она еще не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения и европейского фармрегулятора EMA.

В то же время накануне минздрав Аргентины первым раскрыл данные по побочным эффектам после «Спутника V». Согласно отчету ведомства, на почти 7 млн введенных в Аргентине доз вакцины «Спутник V» пришлось менее 0,1% серьезных побочных эффектов.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрированы, кроме «Спутника V», еще три препарата: «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Обе дозы одной из вакцин получили более 18 млн граждан. Еще свыше 26 млн человек пока получили только первый компонент прививки.

Ранее по теме: Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных