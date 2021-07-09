В России четвертый день подряд от COVID-19 умерли больше 700 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 25 766 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от коронавируса 21 832 человека, погибли — 726. Выше отметки в 700 случаев число смертей за сутки удерживается четвертый день подряд. Впервые о смерти от COVID-19 более 700 человек за одни сутки было объявлено 6 июля: тогда стало известно, что болезнь унесла 737 жизней, в следующие два умерли 725 и 726 человек соответственно.