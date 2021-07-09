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В России четвертый день подряд от COVID-19 умерли больше 700 человек

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 25 766 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от коронавируса 21 832 человека, погибли — 726. Выше отметки в 700 случаев число смертей за сутки удерживается четвертый день подряд. Впервые о смерти от COVID-19 более 700 человек за одни сутки было объявлено 6 июля: тогда стало известно, что болезнь унесла 737 жизней, в следующие два умерли 725 и 726 человек соответственно.

Всего в России выявлено 5 733 218 случаев заражения. Вылечились от вируса 5 165 087 пациентов, скончался – 141 501. 8 июля оперштаб сообщил о 24 818 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 6643 новых пациента с коронавирусом, за весь период пандемии их число составило 1 418 134. Продолжают лечиться от вируса 179 973 человека, 1 214 731 пациент выздоровел от коронавируса, 23 430 – умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Московская область – 2545 случаев заражения, Санкт-Петербург – 1951 случай, Нижегородская область – 529, Воронежская область – 414, Красноярский край – 392.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,8 млн случаев, на втором месте Индия – 30,8 млн, на третьем месте Бразилия – около 19 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн. Всего в мире зарегистрировано 185,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 4 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных