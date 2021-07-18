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Собянин сообщил о снижении вдвое за месяц числа новых случаев коронавируса

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется, число новых случаев заражения упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом эпидемиологическая обстановка в столице по-прежнему остается сложной, добавил он.

19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост граждан с коронавирусом — 9120. После введения дополнительных ограничительных мер и обязательной вакцинации минимум 60% сотрудников ряда сфер этот показатель стал снижаться. По данным оперштаба, за минувшие сутки в столице выявили 4357 новых случаев COVID-19.

С 19 июля для жителей столицы отменяется требование о наличии QR-кодов, которые подтверждают факт прохождения вакцинации от COVID-19, ПЦР-теста или перенесения коронавируса в течение полугода. При этом заведения, желающие сохранить данное условие, могут сделать это по собственной инициативе.

Кроме того, по указу Собянина общепит может возобновить работу в ночное время. Жители столицы смогут вновь посещать бары, ночные клубы и караоке. Ранее в городе действовали требования, запрещающие работу заведений в период с 23.00 до 6.00. Решение о смягчении коронавирусных ограничений столичные власти приняли на фоне улучшения эпидемической обстановки (падения числа новых случаев, госпитализаций и заполненности стационаров) и успехов в вакцинации горожан (полностью привиты 2 млн, первую дозу получили 3,8 млн москвичей).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных