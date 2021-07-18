Собянин сообщил о снижении вдвое за месяц числа новых случаев коронавируса

«Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).