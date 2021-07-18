Собянин сообщил о снижении вдвое за месяц числа новых случаев коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется, число новых случаев заражения упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом эпидемиологическая обстановка в столице по-прежнему остается сложной, добавил он.
19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост граждан с коронавирусом — 9120. После введения дополнительных ограничительных мер и обязательной вакцинации минимум 60% сотрудников ряда сфер этот показатель стал снижаться. По данным оперштаба, за минувшие сутки в столице выявили 4357 новых случаев COVID-19.
С 19 июля для жителей столицы отменяется требование о наличии QR-кодов, которые подтверждают факт прохождения вакцинации от COVID-19, ПЦР-теста или перенесения коронавируса в течение полугода. При этом заведения, желающие сохранить данное условие, могут сделать это по собственной инициативе.
Кроме того, по указу Собянина общепит может возобновить работу в ночное время. Жители столицы смогут вновь посещать бары, ночные клубы и караоке. Ранее в городе действовали требования, запрещающие работу заведений в период с 23.00 до 6.00. Решение о смягчении коронавирусных ограничений столичные власти приняли на фоне улучшения эпидемической обстановки (падения числа новых случаев, госпитализаций и заполненности стационаров) и успехов в вакцинации горожан (полностью привиты 2 млн, первую дозу получили 3,8 млн москвичей).