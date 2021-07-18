В МВД Украины сообщили о нападении на пограничников на границе с Россией
Неизвестные совершили нападение на отряд украинских пограничников на участке государственной границы с Россией, сообщается на сайте МВД Украины.
«Этой ночью на украинском-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, в ходе которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что нападшим удалось сначала завладеть табельным оружием пограничников, однако позднее в сотрудничестве с нацполицией оно было возвращено. Следственные действия проводятся в рамках производства по статьям 262 и 345 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов..., Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Отдельные санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Других подробностей инцидента на данный момент не сообщается, госпогранслужба страны усилила охрану границы.