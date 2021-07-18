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В МВД Украины сообщили о нападении на пограничников на границе с Россией

Ведомости

Неизвестные совершили нападение на отряд украинских пограничников на участке государственной границы с Россией, сообщается на сайте МВД Украины.

«Этой ночью на украинском-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, в ходе которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что нападшим удалось сначала завладеть табельным оружием пограничников, однако позднее в сотрудничестве с нацполицией оно было возвращено. Следственные действия проводятся в рамках производства по статьям 262 и 345 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов..., Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Отдельные санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. 

Других подробностей инцидента на данный момент не сообщается, госпогранслужба страны усилила охрану границы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных