Прокуратура потребовала заключить под стражу обвиняемую в смертельном ДТП с детьми
Московская прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение девушке, сбившей на автомобиле детей на переходе, и отправить в СИЗО, сообщается на сайте ведомства.
Трагедия произошла в пятницу на улице Авиаторов, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, не уступив дорогу пешеходам с детьми, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на малолетних детей. Двое детей пяти и трех лет, госпитализированные с тяжелыми травмами головы, умерли, в больнице находится девятимесячная девочка.
В субботу Никулинский районный суд отправил под домашний арест девушку, находившуюся за рулем автомобиля, против нее следствие изначально возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вечером в субботу стало известно о смерти второго ребенка.
«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба ведомства.