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Прокуратура потребовала заключить под стражу обвиняемую в смертельном ДТП с детьми

Ведомости

Московская прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение девушке, сбившей на автомобиле детей на переходе, и отправить в СИЗО, сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла в пятницу на улице Авиаторов, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, не уступив дорогу пешеходам с детьми, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на малолетних детей. Двое детей пяти и трех лет, госпитализированные с тяжелыми травмами головы, умерли, в больнице находится девятимесячная девочка.

В субботу Никулинский районный суд отправил под домашний арест девушку, находившуюся за рулем автомобиля, против нее следствие изначально возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вечером в субботу стало известно о смерти второго ребенка.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных