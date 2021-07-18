Прокуратура потребовала заключить под стражу обвиняемую в смертельном ДТП с детьми

Трагедия произошла в пятницу на улице Авиаторов, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, не уступив дорогу пешеходам с детьми, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на малолетних детей. Двое детей пяти и трех лет, госпитализированные с тяжелыми травмами головы, умерли, в больнице находится девятимесячная девочка.