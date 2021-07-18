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«Команда 29» объявила о самороспуске

Ведомости

Правозащитная организация «Команда 29» объявила о самороспуске, следует из сообщения ее основателя Ивана Павлова в Telegram.

В организации отметили, что российские правоохранительные органы отождествляют «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в России в перечень нежелательных организаций, и по этой причине в пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт адвокатского объединения. В организации с этим не согласны и намерены оспорить это отождествление, однако в данный момент игнорировать позицию силовиков не могут.

«Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации», — говорится в сообщении.

«Команда 29» также удалит все свои медиапроекты и архив, поскольку «существование этого контента может быть квалифицировано как распространение материалов нежелательной организации».

Правозащитная организация «Команда 29» создана в Петербурге по инициативе Ивана Павлова в 2015 г. Она основана на базе Фонда свободы информации, который в 2014 г. был признан НКО-иноагентом. Название организации отсылает к ст. 29 Конституции России, которая гарантирует свободу мысли и слова и запрещает цензуру. «Команда 29» также представляла в суде интересы ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных