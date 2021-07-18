«Команда 29» объявила о самороспуске
Правозащитная организация «Команда 29» объявила о самороспуске, следует из сообщения ее основателя Ивана Павлова в Telegram.
В организации отметили, что российские правоохранительные органы отождествляют «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в России в перечень нежелательных организаций, и по этой причине в пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт адвокатского объединения. В организации с этим не согласны и намерены оспорить это отождествление, однако в данный момент игнорировать позицию силовиков не могут.
«Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности "Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации», — говорится в сообщении.
«Команда 29» также удалит все свои медиапроекты и архив, поскольку «существование этого контента может быть квалифицировано как распространение материалов нежелательной организации».
Правозащитная организация «Команда 29» создана в Петербурге по инициативе Ивана Павлова в 2015 г. Она основана на базе Фонда свободы информации, который в 2014 г. был признан НКО-иноагентом. Название организации отсылает к ст. 29 Конституции России, которая гарантирует свободу мысли и слова и запрещает цензуру. «Команда 29» также представляла в суде интересы ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена).