«Команда 29» объявила о самороспуске

В организации отметили, что российские правоохранительные органы отождествляют «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в России в перечень нежелательных организаций, и по этой причине в пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт адвокатского объединения. В организации с этим не согласны и намерены оспорить это отождествление, однако в данный момент игнорировать позицию силовиков не могут.