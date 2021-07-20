Ученый назвал преимущество вакцины «ЭпиВакКорона»
Особенностью второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» является то, что она может быть эффективна против разных штаммов, заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.
Он пояснил, что данный препарат состоит из комбинации трех пептидов из основного коронавирусного антигена — спайк-белка. Антигеном считается вещество, которое организм воспринимает как чужеродное или потенциально опасное, вследствие чего начинает вырабатывать антитела.
«Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами», — сказал Хромых агентству «РИА Новости».
«ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре, была зарегистрирована второй в России 13 октября прошлого года. Препарат относится к классу пептидных вакцин. Пептиды в нем являются синтетическими и имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, что провоцирует выработку антител. Самого вируса, его частей и генетического аппарата в данной вакцине нет.
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков заявил, что эффективность «ЭпиВакКороны» близка к 100%. При этом антитела формуются примерно у 90% привитых, следует из информации на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.