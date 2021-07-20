Ученый назвал преимущество вакцины «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре, была зарегистрирована второй в России 13 октября прошлого года. Препарат относится к классу пептидных вакцин. Пептиды в нем являются синтетическими и имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, что провоцирует выработку антител. Самого вируса, его частей и генетического аппарата в данной вакцине нет.