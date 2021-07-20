Власти сообщили о вакцинации от коронавируса трети жителей Москвы
Более 4 млн москвичей вакцинировались от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
«Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом – свыше 2,2 млн человек», — говорится в сообщении. По данным Росстата, население Москвы по состоянию на начало 2021 г. составляло свыше 12,6 млн человек.
Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы. До 15 июля должны быть вакцинированы первым компонентом 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».
По данным оперативного штаба на 20 июля, в Москве за сутки выявили 3188 новых случаев коронавируса, 7968 человек выздоровели, 101 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн заражений и свыше 24 000 летальных исходов. По общему числу случаев и суточному приросту столица занимает первое место среди регионов России.