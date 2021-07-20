Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Власти сообщили о вакцинации от коронавируса трети жителей Москвы

Ведомости

Более 4 млн москвичей вакцинировались от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

«Всего в столице вакцинировано свыше 4 млн человек, из них вторым компонентом – свыше 2,2 млн человек», — говорится в сообщении. По данным Росстата, население Москвы по состоянию на начало 2021 г. составляло свыше 12,6 млн человек.

Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. Первыми о таких мерах объявили власти Москвы. До 15 июля должны быть вакцинированы первым компонентом 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

По данным оперативного штаба на 20 июля, в Москве за сутки выявили 3188 новых случаев коронавируса, 7968 человек выздоровели, 101 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн заражений и свыше 24 000 летальных исходов. По общему числу случаев и суточному приросту столица занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Собянин заявил о снижении за месяц заболеваемости COVID-19 в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных