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Собянин заявил о снижении за месяц заболеваемости COVID-19 в Москве

Ведомости

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижается четыре недели подряд, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе посещения консультативно-диагностического центра №6.

«Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»). Он выразил надежду, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться и врачи смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.

Ранее Собянин заявил, что с 19 июля в городе отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, решение обусловлено успешным ходом вакцинации. 18 июля мэр сообщил, что число новых случаев заражения упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. При этом эпидемиологическая обстановка в столице по-прежнему остается сложной, добавил он.

По данным оперативного штаба на 19 июля, в Москве за сутки выявили 4007 новых случаев коронавируса, 7655 человек выздоровели, 103 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн заражений и свыше 24 000 летальных исходов. По общему числу случаев и суточному приросту столица занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Собянин сообщил о снижении вдвое за месяц числа новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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