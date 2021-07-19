Собянин заявил о снижении за месяц заболеваемости COVID-19 в Москве

Ранее Собянин заявил, что с 19 июля в городе отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, решение обусловлено успешным ходом вакцинации. 18 июля мэр сообщил, что число новых случаев заражения упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. При этом эпидемиологическая обстановка в столице по-прежнему остается сложной, добавил он.