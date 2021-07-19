Собянин заявил о снижении за месяц заболеваемости COVID-19 в Москве
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижается четыре недели подряд, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе посещения консультативно-диагностического центра №6.
«Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»). Он выразил надежду, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться и врачи смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи.
Ранее Собянин заявил, что с 19 июля в городе отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, решение обусловлено успешным ходом вакцинации. 18 июля мэр сообщил, что число новых случаев заражения упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями, которые наблюдались месяц назад. При этом эпидемиологическая обстановка в столице по-прежнему остается сложной, добавил он.
По данным оперативного штаба на 19 июля, в Москве за сутки выявили 4007 новых случаев коронавируса, 7655 человек выздоровели, 103 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн заражений и свыше 24 000 летальных исходов. По общему числу случаев и суточному приросту столица занимает первое место среди регионов России.