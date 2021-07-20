Китай отменил штрафы за рождение третьего ребенка в семье
Власти Китая на фоне демографической ситуации в стране приняли решение разрешить семьям заводить трех детей, отменив штрафы за рождение третьего ребенка, следует из заявления Госсовета страны.
«В целях содействия долгосрочному сбалансированному развитию населения были приняты следующие решения по оптимизации политики в области рождаемости, реализации политики, согласно которой пара может иметь троих детей, отмене ограничительных мер, а также по поддержке репродуктивной деятельности», — говорится в документе.
Предполагается, что к 2025 г. в Китае будет сформирована политика активной поддержки рождаемости, завершится реформа сферы услуг, уровень медицины в данной области и прочей деятельности по уходу за ребенком значительно вырастет. Кроме того, власти намерены добиться снижения стоимости услуг по ведению беременности, воспитанию ребенка и образованию.
Вдобавок, правительство Китая нацелено на то, чтобы добиться баланса в соотношении полов в стране. Все это в итоге должно сделать население моложе и улучшить демографическую структуру.
В Госсовете отметили, что сейчас старение населения является серьезной проблемой для развития государства. Вскоре оно войдет в стадию «умеренного старения», а к 2035 г. — в стадию «сильного старения». Это, в свою очередь, окажет «глубокое влияние» на экономическую, социальную и культурную сферы.
«Реализация политики в отношении трех детей и меры поддержки помогут раскрыть репродуктивный потенциал населения, замедлить процесс его старения, способствовать гармонии между поколениями и повысит общую жизнеспособность общества», — отмечается в заявлении.
С 1979 по 2015 гг. в связи с увеличением числа жителей, которое привело к перегрузке земельных, водных и энергетических ресурсов, китайское правительство стало проводить политику, в соответствии с которой семьям разрешалось иметь только одного ребенка. Исключение составляли случаи многоплодной беременности, а также семьи, проживающие в деревнях — там можно было иметь двух детей при условии, что старший ребенок — девочка. С 2016 г. такая политика была отменена: семьям разрешили заводить двух детей.
Реализация данных ограничений привела к естественному старению китайского населения. Согласно оценке экспертов, к 2035 г. на двух трудоспособных граждан будет приходиться один пенсионер, а к 2050 г. люди пенсионного возраста будут составлять 35% населения страны.