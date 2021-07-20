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Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге

Ведомости

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия допустила введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости». При этом она отметила, что такая мера «может сработать» против вакцинации.

«В случае необходимости – возможно (введение обязательной вакцинации для определенных категорий населения. – Ред.)… Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать», — сказала Чхинджерия в прямом эфире интернет-газеты «Фонтанка».

Как отметила представитель городского Роспотребнадзора, темпы вакцинации в Петербурге в последние три недели «существенно ускорились» и являются «достаточными».

В свою очередь заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов напомнил, что в Петербурге обязательная вакцинация введена для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений.

Массовая вакцинация населения началась в регионах России с 18 января. Позже ряд регионов, в том числе Москва, объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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