Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге
Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия допустила введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости». При этом она отметила, что такая мера «может сработать» против вакцинации.
«В случае необходимости – возможно (введение обязательной вакцинации для определенных категорий населения. – Ред.)… Но это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать», — сказала Чхинджерия в прямом эфире интернет-газеты «Фонтанка».
Как отметила представитель городского Роспотребнадзора, темпы вакцинации в Петербурге в последние три недели «существенно ускорились» и являются «достаточными».
В свою очередь заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов напомнил, что в Петербурге обязательная вакцинация введена для госслужащих, а также персонала госпредприятий и госучреждений.
Массовая вакцинация населения началась в регионах России с 18 января. Позже ряд регионов, в том числе Москва, объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».