Колокольцев уволил начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю

По данным Следственного комитета России, в течение нескольких лет группа изготавливала не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Изготовленные документы позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.