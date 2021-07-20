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Колокольцев уволил начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю

Ведомости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», — сказала Волк, ее слова передает пресс-служба ведомства.

Как отметила представитель МВД, такое решение глава ведомства принял по результатам спецоперации, которую провели в Ставропольском крае сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России.

20 июля сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и шестерых его подельников, среди которых бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным Следственного комитета России, в течение нескольких лет группа изготавливала не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Изготовленные документы позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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