Онищенко предложил наказывать врачей за призыв отказаться от вакцинации
Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко предложил привлекать к административной и уголовной ответственности врачей за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса, передает «РИА Новости».
«Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», — сказал Онищенко.
Как отметил депутат, в вопросах вакцинации профессионально разбираются только представители трех врачебных специальностей: иммунологи, эпидемиологи и инфектологи.
«Он (врач. — Ред.) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», — добавил Онищенко.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В некоторых регионах введена обязательная вакцинация сотрудников ряда сфер, в том числе торговли и услуг.