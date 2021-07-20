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Онищенко предложил наказывать врачей за призыв отказаться от вакцинации

Ведомости

Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко предложил привлекать к административной и уголовной ответственности врачей за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса, передает «РИА Новости».

«Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды», — сказал Онищенко.

Как отметил депутат, в вопросах вакцинации профессионально разбираются только представители трех врачебных специальностей: иммунологи, эпидемиологи и инфектологи.

«Он (врач. — Ред.) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял», — добавил Онищенко.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В некоторых регионах введена обязательная вакцинация сотрудников ряда сфер, в том числе торговли и услуг.

Ранее по теме: Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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