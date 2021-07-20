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В регионы направили новую партию вакцины «Эпиваккорона»

Ведомости

Очередная партия вакцины «Эпиваккорона» объемом 720 000 доз направлена в регионы, сообщается в официальном Telegram-канале вакцины.

«20 июля начались отправки новой партии вакцины «Эпиваккорона» в субъекты Российской Федерации. Объем очередной партии составляет 720 000 доз», — говорится в сообщении. При этом в Москву уже поступили 40 400 доз. В ближайшее время их распределят по пунктам вакцинации.

На сегодняшний день в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз вакцины «Эпиваккорона».

Ранее профессор вирусологии Университета Квинсленда Александр Хромых заявил, что особенностью вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» является то, что она может быть эффективна против разных штаммов.

«Эпиваккорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре, была зарегистрирована второй в России 13 октября прошлого года. Препарат относится к классу пептидных вакцин. Пептиды в нем являются синтетическими и имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, что провоцирует выработку антител. Самого вируса, его частей и генетического аппарата в данной вакцине нет.

Ранее по теме: Ученый назвал преимущество вакцины «ЭпиВакКорона»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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