В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД
Сотрудники СК по Воронежской области задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью в 50 млн руб., говорится на сайте регионального следственного управления СК.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере).
«По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 000 руб. за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения», — отметили в ведомстве.
20 июля сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и шестерых его подельников, среди которых бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Позже министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил отстранить от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Следственного комитета России, в течение нескольких лет группа изготавливала не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Изготовленные документы позволяли автовладельцам беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.