МВД зафиксировало рост числа преступлений экстремистской направленности в России
В России выявили более 600 экстремистских преступлений и свыше 1270 преступлений террористического характера с начала года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России. Ведомство отметило рост этих показателей на 36,4% и 7,4% соответственно.
«В январе — июне 2021 года зарегистрировано 1 271 преступление террористического характера (+ 7,4%) и 603 преступления экстремистской направленности (+ 36,4%)», — сообщает министерство.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении нескольких терактов в конце июня — начале июля в ряде регионов России, в том числе в Москве, которые готовили сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Шесть террористов были уничтожены в результате спецопераций, а двое — задержаны. Спецоперации проводились в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии.
15 апреля директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы за последние два года предотвратили 78 терактов.